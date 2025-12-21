Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Toiletdame Christine stopt er mee. Veertig jaar lang maakte ze de openbare toiletten aan het Belfort in Brugge schoon met hart en ziel. Zo werd ze een vertrouwd gezicht aan het Belfort, maar nu zoekt ze een nieuwe uitdaging.
Al 40 jaar verzorgt Christine de openbare toiletten aan het Belfort in Brugge. Maar op 1 januari stopt ze en gaat ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze begon de job ooit door haar moeder: "Mijn mama werkte hier. Ik kwam eens helpen en ik vond dat een leuke job. Maar ze zei: "Nee, nee, nee. Je moet dat niet doen. Je hebt kunst gestudeerd. Ga maar verder in de kunstrichting." Toch bleef Christine er werken.
Voor haar afscheid kunnen klanten iets in het gastenboek schrijven. Een persoonlijke boodschap of mooie woorden.
Voor Christine is het ook de plek waar ze haar man leerde kennen. "Er kwam een meneer naar het werk en hij leek me heel vriendelijk. Het was heel fijn, want die man bleef maar terugkomen die dag. Vijf keer naar het toilet, vijf keer plassen. Nu zijn we al 14,5 jaar samen"