Aanmelden
Nieuws
Brugge

Toi­let­da­me Chris­ti­ne neemt afscheid van het Belfort

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Toiletdame Christine stopt er mee. Veertig jaar lang maakte ze de openbare toiletten aan het Belfort in Brugge schoon met hart en ziel. Zo werd ze een vertrouwd gezicht aan het Belfort, maar nu zoekt ze een nieuwe uitdaging.

Al 40 jaar verzorgt Christine de openbare toiletten aan het Belfort in Brugge. Maar op 1 januari stopt ze en gaat ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze begon de job ooit door haar moeder: "Mijn mama werkte hier. Ik kwam eens helpen en ik vond dat een leuke job. Maar ze zei: "Nee, nee, nee. Je moet dat niet doen. Je hebt kunst gestudeerd. Ga maar verder in de kunstrichting." Toch bleef Christine er werken.

Voor haar afscheid kunnen klanten iets in het gastenboek schrijven. Een persoonlijke boodschap of mooie woorden. 

Voor Christine is het ook de plek waar ze haar man leerde kennen. "Er kwam een meneer naar het werk en hij leek me heel vriendelijk. Het was heel fijn, want die man bleef maar terugkomen die dag. Vijf keer naar het toilet, vijf keer plassen. Nu zijn we al 14,5 jaar samen"

Leonie Delodder
Gianni Seeuws

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden