In het privaat oorlogsmuseum Hooge Crater in Ieper, dat volledig draait op bezoekers, komt de boodschap hard aan. Vandaag loopt er een Britse school rond – iets wat vaak gebeurt, want zo’n 65 procent van de bezoekers komt uit Engeland.

Directeur Niek Benoot waarschuwt dat een stijging in 2026 financieel onhaalbaar is: “Deze scholen boeken een jaar op voorhand. De prijzen liggen vast en de marges zijn al klein. Scholieren betalen 4 euro voor een ticketje. Als wij vanaf 1 januari 2026 zes procent extra moeten betalen uit eigen zak, blijft er van onze winstmarge niks meer over.”