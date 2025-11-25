Toeristische sector vraagt uitstel van btw-verhoging: “1 januari 2026 is simpelweg onhaalbaar”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De toeristische sector slaat alarm over de geplande btw-verhoging op toegangstickets. Pretparken, musea en andere attracties zeggen dat ze de hogere kosten vanaf 1 januari 2026 niet meer kunnen doorrekenen, omdat veel reservaties en contracten al vastliggen. Ze vragen daarom uitstel én een geleidelijke invoering van het nieuwe tarief.
In het privaat oorlogsmuseum Hooge Crater in Ieper, dat volledig draait op bezoekers, komt de boodschap hard aan. Vandaag loopt er een Britse school rond – iets wat vaak gebeurt, want zo’n 65 procent van de bezoekers komt uit Engeland.
Directeur Niek Benoot waarschuwt dat een stijging in 2026 financieel onhaalbaar is: “Deze scholen boeken een jaar op voorhand. De prijzen liggen vast en de marges zijn al klein. Scholieren betalen 4 euro voor een ticketje. Als wij vanaf 1 januari 2026 zes procent extra moeten betalen uit eigen zak, blijft er van onze winstmarge niks meer over.”
"Als wij vanaf 1 januari 2026 zes procent extra moeten betalen uit eigen zak, blijft er van onze winstmarge niks meer over.”
Volgens Benoot zijn de voorschotfacturen voor 2026 al verstuurd: “Het zou niet fair zijn om dat nu nog aan te passen. Vanaf 2027 kan een nieuwe prijs wel, maar volgend jaar niet meer.”
Sector wil geleidelijke invoering
Ook de Koepel van Attracties en Musea vraagt om het hogere btw-tarief stapsgewijs in te voeren. Directeur Bart Vermeulen zegt dat dit belangrijk is om bezoekers niet af te schrikken: “Als je in 2027 naar 9 procent gaat en in 2029 naar 12 procent, blijft dat psychologisch behapbaar en haalbaar voor de sector.”
“Vooral kleine spelers moeten hun marges strikt bewaken. Nog een extra verhoging is voor velen gewoon te veel.”
Daarnaast vrezen attracties dat ze minder competitief worden tegenover het buitenland. “In Frankrijk bedraagt de btw voor dierenparken 5,5 procent. Bij ons wordt dat 12 procent. Dat scheelt een slok op de borrel”, zegt Vermeulen. “Vooral kleine spelers moeten hun marges strikt bewaken. Nog een extra verhoging is voor velen gewoon te veel.”