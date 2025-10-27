© Westtoer
Het aantal toeristische overnachtingen aan zee lag ongeveer twintig procent lager dan tijdens de herfstvakantie vorig jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. De daling is volgens Westtoer te verklaren doordat er geen verlengd weekend was tijdens deze vakantie.
Op basis van de druktebarometer schat Westtoer dat het totale aantal toeristische overnachtingen aan de kust tijdens de herfstvakantie tussen 1 en 1,1 miljoen lag. In de eerste week hadden enkel Franstalige Belgen vrij, in de tweede week viel ook de Vlaamse herfstvakantie.
1 november
In 2024 viel 1 november op een vrijdag. Dat verlengde weekend zorgde toen voor meer overnachtingen aan de kust, zo'n 160.000. Dit jaar was er geen verlengd weekend, wat volgens Westtoer de daling in het aantal overnachtingen verklaart. De meeste overnachtingen werden deze vakantie genoteerd tijdens de weekends, telkens goed voor zo'n 110.000.
Minder dagtoeristen
Het totale aantal dagtoeristen tijdens de twee weken vakantie wordt op ongeveer 850.000 bezoekers geschat. Ook dat is een pak minder dan vorig jaar, zo'n vijftien procent. Zaterdag 18, zondag 19 en donderdag 30 oktober waren uitschieters met telkens ongeveer 100.000 dagtoeristen.
Kust blijft aantrekkelijk
"Ondanks het ontbreken van een verlengd weekend tijdens de afgelopen herfstvakantie blijft de kust haar aantrekkingskracht bewijzen. De opkomst voor evenementen en culturele activiteiten toont dat onze kustgemeenten erin slagen elk seizoen een gevarieerd en inspirerend aanbod te creëren", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer.