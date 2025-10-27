13°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

West-Vlaam­se kust toont blij­ven­de char­me ondanks min­de­re cijfers

Herfstvakantie

© Westtoer

Het aantal toeristische overnachtingen aan zee lag ongeveer twintig procent lager dan tijdens de herfstvakantie vorig jaar. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. De daling is volgens Westtoer te verklaren doordat er geen verlengd weekend was tijdens deze vakantie.

Op basis van de druktebarometer schat Westtoer dat het totale aantal toeristische overnachtingen aan de kust tijdens de herfstvakantie tussen 1 en 1,1 miljoen lag. In de eerste week hadden enkel Franstalige Belgen vrij, in de tweede week viel ook de Vlaamse herfstvakantie.

1 november

In 2024 viel 1 november op een vrijdag. Dat verlengde weekend zorgde toen voor meer overnachtingen aan de kust, zo'n 160.000. Dit jaar was er geen verlengd weekend, wat volgens Westtoer de daling in het aantal overnachtingen verklaart. De meeste overnachtingen werden deze vakantie genoteerd tijdens de weekends, telkens goed voor zo'n 110.000.

Minder dagtoeristen

Het totale aantal dagtoeristen tijdens de twee weken vakantie wordt op ongeveer 850.000 bezoekers geschat. Ook dat is een pak minder dan vorig jaar, zo'n vijftien procent. Zaterdag 18, zondag 19 en donderdag 30 oktober waren uitschieters met telkens ongeveer 100.000 dagtoeristen.

Kust blijft aantrekkelijk

"Ondanks het ontbreken van een verlengd weekend tijdens de afgelopen herfstvakantie blijft de kust haar aantrekkingskracht bewijzen. De opkomst voor evenementen en culturele activiteiten toont dat onze kustgemeenten erin slagen elk seizoen een gevarieerd en inspirerend aanbod te creëren", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer.

Belga
Vakantie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2025 11 02 101011 Brugge Frank Vergucht

Een vleugje zon in een grijze week
Quentin debois

Quentin Debois wil Atlantische Oceaan twee keer oversteken
Club Brugge Dender

Club Brugge blijft Union achtervolgen met krappe zege tegen Dender
Club nxt SK beveren

Beveren wint ook van Club NXT en blijft comfortabel aan de leiding
Knack Roeselare

Roeselare vlot voorbij Brabo Antwerp, ook Menen kan zegevieren
Tim Declercq

Tim Declerq hangt fiets aan de haak tijdens afscheidscriterium in Hooglede
Aanmelden