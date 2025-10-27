In 2024 viel 1 november op een vrijdag. Dat verlengde weekend zorgde toen voor meer overnachtingen aan de kust, zo'n 160.000. Dit jaar was er geen verlengd weekend, wat volgens Westtoer de daling in het aantal overnachtingen verklaart. De meeste overnachtingen werden deze vakantie genoteerd tijdens de weekends, telkens goed voor zo'n 110.000.