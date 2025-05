Ook vandaag verkent een pak toeristen de historische binnenstad van Brugge, met een gediplomeerde stadsgids. De stad wil nu een limiet opleggen van nog maximum twintig tot vijfentwintig mensen per gids.

"Wij stellen vast dat op bepaalde momenten grote groepen mensen stilstaan op een stoep of aanschuiven aan een rij. Die nemen soms de hele stoep in. We willen graag de impact van de groepen aanpakken zodat de stad leefbaar blijft voor iedereen", zegt schepen van Toerisme Minou Esquenet.

Al acht jaar is het gebruik van een microfoon en headsets verplicht bij groepen van 25 mensen of meer. Die zogenoemde 'whispers' geven praktisch geen geluidsoverlast.

"Dat er een limiet moet opstaan van ergens tussen de veertig en de vijftig. Dat vinden wij perfect aanvaardbaar. Maar wat er op dit moment voor ons op tafel ligt is zeer onzeker. Dat betekent dat we bijvoorbeeld groepen van 45 in twee gaan moeten delen. Als die groep van een twintigtal verplicht zou worden om die whispers te gebruiken. Dat is vrij duur voor de groepen. Dat is heel moeilijk", zegt Greet Caris van Gidsenbond Brugge.