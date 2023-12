Gemiddeld gaat het over 34.500 bezoekers per dag. Dat hoge cijfer is dus vooral te danken aan De Warmste Week, die 267.000 mensen lokte naar Brugge, een verdubbeling ten opzichte van 2022. Topdag was zaterdag 23 december met 71.000 bezoekers, tien procent meer dan het record van de week ervoor.