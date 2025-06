De Vlaamse vloot telt momenteel maar 14 kustvissersvaartuigen en de sector komt steeds meer in de verdrukking doordat meer delen van de zee in gebruik worden genomen voor economische activiteiten en natuurbescherming. “De visplaatsen worden steeds kleiner. Er wordt almaar meer gebouwd op zee. Het wordt stilaan een industrieterrein,” zegt Hilde Crevits, minister van Zeevisserij. “Op dit moment is het vooral belangrijk dat onze kustvisserij blijft bestaan. Misschien is er later ruimte voor groei, maar daarvoor zijn stabiele visgronden nodig.”