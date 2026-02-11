De verdediging vroeg voor beide geweldplegingen de vrijspraak. Meester Filip De Reuse wierp op dat zijn cliënt door zijn filmpjes gezocht werd door het treinpersoneel. "Alexander gaat een zware tijd tegemoet", citeerde de advocaat een besloten chatgroep van NMBS-personeel. "Die groep bulkt van racisme, seksisme en opruiende taal. Van rechtse chatgroepen wordt minder getolereerd door justitie."

Volgens de verdediging handelde T. op 4 januari uit wettige zelfverdediging of werd hij minstens uitgelokt. De beklaagde zou het slachtoffer geduwd hebben toen ze hem volgde en zijn gsm af wilde nemen. Uit de bewuste beelden bleek volgens meester De Reuse duidelijk dat de treinbegeleidster dan in het kruis van zijn cliënt schopte. De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van uitlokking. In die omstandigheden werd T. tot drie maanden effectieve gevangenisstraf en tot 800 euro boete veroordeeld. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 11.000 euro schadevergoeding betalen.