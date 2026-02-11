TikTokker ‘Flinke Jongen’ krijgt drie maanden cel voor geweld tegen treinbegeleiders
Een 24-jarige man uit Wingene is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot drie maanden effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen twee treinbegeleiders. Het openbaar ministerie had vijftien maanden cel gevorderd, maar de rechter oordeelde dat een treinbegeleidster de feiten uitlokte door in het kruis van de bekende TikTokker "Flinke Jongen" te schoppen.
Alexander T. zou het op 1 juli 2023 aan de stok gekregen hebben met een mannelijke treinbegeleider. Volgens het slachtoffer zou de beklaagde zijn vinger overgeplooid hebben, waardoor een stuk nagel afbrak. Ook op 4 januari 2024 kwam het op een trein tussen Oostende en Brugge tot een woordenwisseling met een treinbegeleidster. Tijdens die schermutseling zou "Flinke Jongen" een duw en een slag op de kin van het slachtoffer gegeven hebben.
250 uur werkstraf
De TikTokker maakte al langer filmpjes waarin hij het treinpersoneel en andere reizigers jende. Na zijn vrijlating zette T. ook het incident van 4 januari online, waardoor hij zich ook voor inbreuken op de privacy moest verantwoorden. Voor afpersingen op de trein en in stations kreeg de beklaagde in april 2024 al 250 uur werkstraf. De twintiger voerde die werkstraf niet uit, waardoor hij nu alsnog dertig maanden effectieve celstraf uitzit. Het OM vorderde op 10 februari nog eens vijftien maanden effectief.
Uitlokking
De verdediging vroeg voor beide geweldplegingen de vrijspraak. Meester Filip De Reuse wierp op dat zijn cliënt door zijn filmpjes gezocht werd door het treinpersoneel. "Alexander gaat een zware tijd tegemoet", citeerde de advocaat een besloten chatgroep van NMBS-personeel. "Die groep bulkt van racisme, seksisme en opruiende taal. Van rechtse chatgroepen wordt minder getolereerd door justitie."
Volgens de verdediging handelde T. op 4 januari uit wettige zelfverdediging of werd hij minstens uitgelokt. De beklaagde zou het slachtoffer geduwd hebben toen ze hem volgde en zijn gsm af wilde nemen. Uit de bewuste beelden bleek volgens meester De Reuse duidelijk dat de treinbegeleidster dan in het kruis van zijn cliënt schopte. De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van uitlokking. In die omstandigheden werd T. tot drie maanden effectieve gevangenisstraf en tot 800 euro boete veroordeeld. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 11.000 euro schadevergoeding betalen.