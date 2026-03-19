Tijl Nuyts wint met debuutroman Boon-literatuurprijs voor fictie en non-fictie
Tijl Nuyts heeft de Boon Literatuurprijs 2026 gewonnen met zijn debuut ‘Grondwerk’, een opvallende roman verteld vanuit het perspectief van een naakte molrat. Nuyts groeide op in West-Vlaanderen.
In ‘Grondwerk’ graaft een molrat zich van de Hoorn van Afrika tot onder Brussel, waar zinkgaten ontstaan en de stad langzaam wordt ondermijnd. Het verhaal wordt opgetekend door een jonge klimaatactiviste.
“De homo sapiens zit in een cul-de-sac”, klinkt het in het boek, dat inzet op systeemkritiek en actuele thema’s zoals klimaatverandering.
De prijs, goed voor 50.000 euro, werd uitgereikt in Mechelen. Volgend jaar vindt de uitreiking plaats in Brugge.
