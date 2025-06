Met de onverwachte afwezigheid van de Stalhillebrug is een belangrijke verbinding voor recreatief en functioneel traag verkeer over het kanaal weggevallen. Om hinder enigszins te beperken, in het bijzonder tijdens de belangrijkste toeristische maanden, heeft De Vlaamse Waterweg nv besloten om naast de permanente mogelijkheid om het kanaal over te steken via de brug over de gewestweg N377, ook een bemande veerboot in te leggen. Dat veer wordt dagelijks bediend van 9 tot 19 uur.