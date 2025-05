De schepen konden voorlopig niet door na het incident met de Stalhillebrug. Ze liggen nu in Brugge voor 'Brugge Maritiem Erfgoed' komend weekend. Daarna moeten ze door naar Oostende voor Anker, onder meer langs de Stalhillebrug.

Het leek er op dat de schepen niet door zouden kunnen en dus niet op tijd in Oostende zouden raken. Maar na contact met de werfleider is beslist om de voetgangersbrug weg te nemen. De timing van de schepen komt zo niet in gevaar.