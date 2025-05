Het gewicht hing zes meter hoog en helpt normaal om de brug open te houden voor scheepvaart. Er vielen geen gewonden, maar de balustrade raakte zwaar beschadigd. Het tegengewicht ligt nu op de bodem van het kanaal.

Intussen is de brug afgesloten voor alle verkeer, zowel over het water als voor fietsers en voetgangers. "We zijn bezig met het onderzoek, maar het is nog niet duidelijk hoelang de herstelling zal duren", zegt Geert Weymeis, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.