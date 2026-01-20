Tijdelijke fietsenstalling moet verloedering in centrumstraat Roeselare voorkomen
De Stad Roeselare voorziet binnenkort een tijdelijke bovengrondse fietsenstalling in de Paterstraat. De stad wil zo leegstand en verloedering in de Patersstraat vermijden. Het project is onderdeel van het stadsproject rond het nieuwe stadhuis.
De locatie, vlak bij het stadhuis en op wandelafstand van de Grote Markt, moet zorgen voor extra fietsparkeerplaatsen én meer passage in de straat. De invulling is tijdelijk en houdt de site actief in afwachting van een latere herontwikkeling.
“Zo pakken we leegstand planmatig aan, zonder de toekomst vast te zetten,” zegt schepen Nathalie Muylle.
"Met deze aanpak willen we tonen dat we onze voorbeeldrol ernstig nemen. Dat doen we niet door te overhaasten, maar door leegstand planmatig en gefaseerd aan te pakken."
De voorbereiding van het sloopdossier start in april 2026. De realisatie van de fietsenstalling past binnen de bestuursperiode 2026–2031, met aandacht voor kwaliteit en uitstraling van de Patersstraat.