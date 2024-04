De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Tot en met 23 april kunnen er geen auto's over of onder de Zwaantjesbrug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken wel over de brug. Het fietsverkeer langs het kanaal wordt ook omgeleid via de Vaartstraat.

Ook De Lijn wijzigt tot 23 april enkele routes door de werken:

Lijn 853 richting Anzegem : de haltes Ooigem Beukenlaan en Ooigem Centrum worden niet bediend. Er is een tijdelijke vervanghalte in de Desselgemsestraat.

: de haltes Ooigem Beukenlaan en Ooigem Centrum worden niet bediend. Er is een tijdelijke vervanghalte in de Desselgemsestraat. Lijn 853 richting Oostrozebeke : de haltes Ooigem Centrum en Ooigem Beukenlaan worden niet bediend. Er is een tijdelijke vervanghalte in de Desselgemsestraat.

: de haltes Ooigem Centrum en Ooigem Beukenlaan worden niet bediend. Er is een tijdelijke vervanghalte in de Desselgemsestraat. Lijn 221 richting Kortrijk : de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Vervanghalte is de halte Ooigem Centrum.

: de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Vervanghalte is de halte Ooigem Centrum. Lijn 221 richting Wielsbeke Hernieuwenburg : de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Er is geen vervanghalte.

: de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Er is geen vervanghalte. Lijn 151 richting Tielt VTI : de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Er is geen vervanghalte.

: de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Er is geen vervanghalte. Lijn 151 richting Ooigem Centrum: de halte Ooigem Beukenlaan wordt niet bediend. Er is geen vervanghalte.

Vanaf 24 april zal er opnieuw autoverkeer over de brug mogelijk zijn. Verkeerslichten zorgen voor een beurtelings oversteken.