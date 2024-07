Donderdagavond verkeerden beide broers in levensgevaar. De lokale politie liet vrijdagochtend echter al weten dat de toestand van het jongste slachtoffer enigszins gunstig was geëvolueerd. De elfjarige jongen verkeert niet meer in levensgevaar.



"Hij stelt het gezien de omstandigheden oké. Hij verblijft nog in het ziekenhuis", meldt de politie maandag. De toestand van zijn oudere broer is anderzijds nog steeds ongewijzigd. "Hij verkeert dus nog steeds in levensgevaar en zijn situatie wordt van uur tot uur opgevolgd", klinkt het.