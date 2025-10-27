De voorbije weken werden in het centrum van Waregem meerdere jongeren tussen 12 en 14 jaar het slachtoffer van afpersing. Ze werden bedreigd en moesten onder dwang geld afgeven. In sommige gevallen toonde de verdachte ook een mes.

"Het gaat om een jongen van vijftien jaar uit Waregem. Op vraag van het parket werd hij voorgeleid bij de jeugdrechter", klinkt het bij politiezone Mira. De jeugdrechter heeft beslist om de tiener in een gesloten jeugdinstelling te plaatsen.

