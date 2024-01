Het protest van veel inwoners, met onder meer een petitie van 2.000 handtekeningen heeft dus gewerkt.

"Ik zou niet zeggen protest", zegt de burgemeester. "Het is zo dat het een testfase was. De bedoeling was sowieso om te zien wat het gevolg was van de invoering van de nieuwe maatregelen en nu zijn we gekomen op het moment dat we gaan evalueren en de conclusie hebben genomen om wijzigingen door te voeren."

Het stadsbestuur hoopt in februari de aanpassingen te doen.