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Tielt

Tielt is Troost­hoofd­stad van Reveil Vlaan­de­ren: We wil­len als stad een warm deken vormen”

Tielt is Troosthoofdstad van Reveil Vlaanderen

Dit najaar wordt Tielt de zevende Troosthoofdstad van Reveil Vlaanderen. In oktober staat de stad een hele maand lang in het teken van troost, verbondenheid en kleine gebaren die mensen dichter bij elkaar brengen. Het vormt de aanloop naar het jaarlijkse Reveil Slotmoment op 1 november, een live-uitzending die zo’n 200.000 kijkers bereikt.

Reveil is in twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een vaste traditie op 1 november. Intussen klinkt op meer dan de helft van de de Vlaamse steden en gemeenten die avond muziek op de begraafplaats en worden er verhalen gedeeld in een warme, serene sfeer. Elk jaar krijgt één stad de titel van Troosthoofdstad, en dit jaar is dat Tielt.

Tielt is Troosthoofdstad van Reveil Vlaanderen

"Tielt zet al enkele jaren in op troost en verbondenheid, onder meer met een troostconcert op 1 november. Vorig jaar doorliep de stad samen met Reveil een succesvol troosttraject, waarvoor we in maart het label van Officiële Troostgemeente kregen. Samen met tientallen verenigingen, cultuurmakers en inwoners werken we dit voorjaar aan een uitgebreid troostprogramma. De bedoeling is om in oktober zoveel mogelijk hartverwarmende initiatieven op poten te zetten, gedragen door de mensen van Tielt zelf."

Belang

Maar bij het troosttraject draait het niet om verdriet alleen. "Het gaat vooral over samenkomen, herinneringen delen en aandacht hebben voor mensen die het moeilijk hebben. We willen als stad een warm deken vormen, waar plaats is voor iedereen."

Tielt is Troosthoofdstad van Reveil Vlaanderen

Onderzoek van Reveil toont aan dat mensen die een dierbare verliezen gemiddeld 40 procent van hun sociale netwerk zien wegvallen. "Niet omdat mensen niet willen helpen, maar vaak omdat ze niet goed weten hoe. Door troost zichtbaar en bespreekbaar te maken, willen we bouwen aan een warme en veerkrachtige gemeenschap, waar het oké is om soms niet oké te zijn."

Het hoogtepunt van het traject is het Reveil Slotmoment: een live-uitzending met presentatrice Lieve Blancquaert, intieme getuigenissen en muzikale optredens. "Tijdens vorige edities zorgden onder meer Koen Wauters, Niels Destadsbader, Selah Sue, Axelle Red, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud voor een ingetogen en hartverwarmend eerbetoon aan dierbare overledenen."

De redactie

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