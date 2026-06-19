"Tielt zet al enkele jaren in op troost en verbondenheid, onder meer met een troostconcert op 1 november. Vorig jaar doorliep de stad samen met Reveil een succesvol troosttraject, waarvoor we in maart het label van Officiële Troostgemeente kregen. Samen met tientallen verenigingen, cultuurmakers en inwoners werken we dit voorjaar aan een uitgebreid troostprogramma. De bedoeling is om in oktober zoveel mogelijk hartverwarmende initiatieven op poten te zetten, gedragen door de mensen van Tielt zelf."

Belang

Maar bij het troosttraject draait het niet om verdriet alleen. "Het gaat vooral over samenkomen, herinneringen delen en aandacht hebben voor mensen die het moeilijk hebben. We willen als stad een warm deken vormen, waar plaats is voor iedereen."