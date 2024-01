Rond de eeuwwisseling was Oostende de belangrijkste badstad van Europa. Hier raakte Caruso bevriend met James Ensor. En over die tijd weet Kurt Van Eeghem alles. Kurt Van Eeghem: "Caruso is hier 16 keer geweest en maar een keer in Brussel. Dat zegt toch alles over Oostende. Dat wil zeggen dat men in Oostende Caruso kon

betalen, want dat was de allerduurste artiest van zijn tijd. In de Belle epoque moest je 12.500 goudfranken neertellen om Caruso een avond te laten optreden. Daar kon je een villa mee kopen op de dijk."