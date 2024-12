Het Brugse Ommeland telt een honderdtal kastelen en abdijen. Erfgoed dat zelden de poorten opent, dit themajaar was dus een unieke kans. 45.000 mensen kwamen dit jaar dan ook even kijken achter de kasteel- of abdijmuren.

"Erfgoedbeleving blijft een unieke troef bij de toeristische ontwikkeling van een regio," zegt gedeputeerde van toerisme Jurgen Vanlerberghe. "Het provinciebedrijf Westtoer kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en de communicatie van de erfgoedbeleving”. Toppers waren onder meer het themaweekend in en rond Kasteel Tillegem, en het Kasteel van Loppem.