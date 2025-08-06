26°C
Oostende

The­a­ter Aan Zee scoort met 50.000 ver­koch­te tic­kets en bij­na 100.000 bezoekers

Theater aan Zee voorbereiding

Theater Aan Zee bevestigde dit jaar zijn status als cultureel hoogtepunt in Oostende. Met meer dan 50.000 verkochte tickets voor 600 voorstellingen op 50 locaties, bereikte het festival een bezettingsgraad van maar liefst 95%.

Inclusief het gratis toegankelijke programma van WonderWaai, Café Koer en andere activiteiten, trok Theater Aan Zee in totaal zo’n 100.000 bezoekers. De organisatie mag dus terugkijken op een geslaagde editie.

Twee prijzen

Daarnaast lanceerde TAZ ook twee beurzen om jong talent en vernieuwende ideeën te stimuleren. De Caroline Pauwelsbeurs werd toegekend aan theatermaker Martha Balthazar en fysicus Leon Adriaensen. Hun project ‘Aha’ onderzoekt het plotselinge inzicht — het bekende ‘aha-moment’ — als een fysieke ervaring die wetenschap en kunst samenbrengt. De voorstelling gaat in januari 2026 in première tijdens Chambres d’O.

De Creatiebeurs locatietheater, een initiatief van TAZ, Sabam for Culture en De Grote Post, richt zich op recent afgestudeerde theatermakers. Uit een groot aantal inzendingen viel de keuze op Luna Schepens met haar voorstelling ‘Battling Barbara’. Het benadert het thema vrouwelijke ambitie, geïnspireerd op bokser Barbara Buttrick uit de jaren ’40. De jury kijkt er alvast naar uit om dit project op TAZ gerealiseerd te zien.

Berre Uyttenhove

