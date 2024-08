De beurs is bedoeld voor projecten en voorstellingen van kunstenaars en wetenschappers die de verbinding maken tussen wetenschap en podiumkunsten met een maatschappelijk relevant thema.

Op de laatste dag van TAZ wordt meteen een nieuwe beurs gelanceerd: de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering. Caroline Pauwels was curator van TAZ in 2021 en schreef daarbij het boekje 'Ode aan de verwondering'. Pauwels overleed een jaar later. Daarom wil TAZ de gedachte aan haar levendig houden in de vorm van een jaarlijks traject.

Concreet gaat het om een ontwikkelingsbeurs voor projecten of voorstellingen die wetenschap en podiumkunsten verbinden en dat met een maatschappelijk relevant thema. De eerste uitreiking van de beurs vindt plaats op de slotdag van TAZ 2025 op 9 augustus.

Succesvolle editie

TAZ spreekt intussen van een succesvolle 27ste editie. "Meer dan 1000 artiesten betraden de scène en ontvingen een veelvoud aan toeschouwers", klinkt het bij de organisatie. Het thema 'Neem me mee. Over golven en generaties' was de rode draad doorheen het programma, samengesteld door leider Cindy Godefroi, programmator Dominique Collet en het TAZ-team, en ondersteund door golfbrekers Zindzi Tillot Owusu en Danny Ronaldo.

Van de openingsvoorstelling 'Ne Mobliez Mie', tot de laatste ode 'Ensor est un fou / Ensor is zot' werd er rond het thema gebouwd. Acht voorstellingen gingen tijdens TAZ in première, waaronder 'Het Ego' van Anemone Valcke en Verona Verbakel en 'For Rosa' van Nic Balthazar, Felix Maesschalck en Benjamin Van Bunderen Robberechts.

Volgend jaar vindt Theater Aan Zee plaats van 30 juli tot en met 9 augustus 2025.