Met de WonderWaai creëert TAZ een vrijplaats voor kinderen en hun families, waar alles kan, of toch veel. Je kan je laten verwonderen door poppentheater, genieten van acrobatische kunsten of je kan tussen de gekte door tot rust tijdens een sessie kinderyoga. Je mag er wegdromen, uitwaaien, spelen of je zelfs vervelen.

Cindy Godefroi, arrtistieke leiding TAZ Oostende “Dit is een prachtige plek in het park waar we werken met kinderen en families. Ze kunnen genieten van toneel, van dans, van circus, workshops... De bedoeling is dat het echt gratis is, dat is echt een keuze van ons, die plek moet gratis blijven.”