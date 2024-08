Na een choreografie op muziek van Stromae gaat Jotka Bauwens dit jaar aan de slag met een nummer van Arno. Speciaal voor Theater Aan Zee (TAZ) maakt ze een duet met haar moeder . Het thema van TAZ is dan ook de band tussen de generaties.

Theater Aan Zee zijn honderden voorstellingen. In De Grote Post bijvoorbeeld was er een kleine maar fijne voorstelling van de Oostendse Lisa Tahon. Ze maakte die samen met mensen in armoede.



"Het is zeer ludiek en grappig. Met de ondertoon dat ze in armoede leven. Dat het niet evident is. Als slotzin dat als we samen de krachten bundelen, we er iets moois kunnen van maken.", vertelt Lisa.



"Een hele mooie hartverwarmende voorstelling", zegt toesschouwer Isabel Junius. "Het duurt niet te lang. Het vraagt om te luisteren, wat we niet gewoon zijn, om rond te kijken. Want het is echt prachtig. Het is een mooi decor."