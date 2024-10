Voor het eerst in 25 jaar opent er volgend jaar een nieuwbouw hotel. ‘The Ostendian’ komt niet hoger dan de negende verdieping in het Skydistrict, en wordt uitgebaat door C-Hotels. De groep investeert ruim 21 miljoen en baat ook al 11 andere hotels uit, waarvan vier in Oostende.

“Dit is een uniek hotel in het hart van Oostende, een zeer doorgedreven concepthotel eigenlijk. We willen de stad binnentrekken met dit hotel, en tegelijk zorgen we voor unieke features, een meeting room, een bar, een ballroom”, legt Xavier Vercaemst van C-Hotels uit.