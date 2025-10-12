Het reuzenbeeld op het foto-eiland in de Frenchlaan zou oorspronkelijk slechts twee maanden te zien zijn, maar vanaf de eerste dag lokte het massaal publiek. Volgens de stad werd nog nooit een tijdelijke installatie zo vaak gefotografeerd en gedeeld op sociale media.

De vele positieve reacties hebben geleid tot een verlenging van bijna anderhalf jaar. Met de extra periode speelt de stad in op de vraag van inwoners en bezoekers om het kunstwerk langer te behouden. Bovendien ziet Ieper in The Hauntings een bijkomende troef om ook tijdens het laagseizoen mensen naar de stad te trekken.