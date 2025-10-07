Ieper onthult reuzenbeeld ‘The Hauntings’ als eerbetoon aan gesneuvelde soldaten
In Ieper is gisteren het indrukwekkende kunstwerk The Hauntings officieel ingehuldigd. Het zes en een halve meter hoge beeld stelt een soldaat voor, opgebouwd uit stukken schroot. Het monument symboliseert de talloze soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog nooit terugkeerden van het front.
De soldaat kijkt richting de Menenpoort, waar de namen van vermiste militairen gegraveerd staan, een stille groet aan wie nooit werd teruggevonden. Het publiek kan The Hauntings nog tot 7 december bewonderen in Ieper. Daarna krijgt het beeld een vaste plek op een privédomein in het Verenigd Koninkrijk.
Dwalende geest
Het kunstwerk is ontworpen door Jo Oliver uit Somerset (VK). Als tiener hoorde ze het verhaal van de dwalende geest van een jonge soldaat op zoek naar zijn thuis. “Zij zag de geest van de soldaat die in de heuvels van Somerset dwaalde. Vandaar zijn naam”, vertelt projectmanager Phil Monk. “Ik was zo onder de indruk dat ik er een boekje over schreef: ‘The Ghost-soldier, the Gunner and The Grenadier Guardsman’. Hij draagt het embleem van de Koninklijke Artillerie.”
Jo Oliver heeft tien verhalen geschreven die zich op haar landgoed afspelen, en onze vriend ‘The Hauntings’ komt in veel verhalen voor.
Ook Paul Richards, echtgenoot van Jo Oliver, vertelt hoe het beeld past in haar artistieke werk: “Als leerkracht heeft ze jarenlang veel verhalen geschreven en verteld aan kinderen in alle leeftijden. Ze heeft tien verhalen geschreven die zich op haar landgoed afspelen, en onze vriend ‘The Hauntings’ komt in veel verhalen voor.”
Volgens Katrien Desomer, burgemeester van Ieper, is de inhuldiging bijzonder omdat dit de laatste keer is dat het beeld te zien is op het vasteland. "Na 7 december gaat het naar de tuin van de kunstenaars en blijft het daar permanent staan. Het is de laatste keer dat het publiek dit beeld kan aanschouwen.”
Op het landgoed van Jo en Paul in Somerset krijgt The Hauntings een plaats tussen tientallen andere beelden, die elk hun eigen verhaal vertellen.