Ook Paul Richards, echtgenoot van Jo Oliver, vertelt hoe het beeld past in haar artistieke werk: “Als leerkracht heeft ze jarenlang veel verhalen geschreven en verteld aan kinderen in alle leeftijden. Ze heeft tien verhalen geschreven die zich op haar landgoed afspelen, en onze vriend ‘The Hauntings’ komt in veel verhalen voor.”



Volgens Katrien Desomer, burgemeester van Ieper, is de inhuldiging bijzonder omdat dit de laatste keer is dat het beeld te zien is op het vasteland. "Na 7 december gaat het naar de tuin van de kunstenaars en blijft het daar permanent staan. Het is de laatste keer dat het publiek dit beeld kan aanschouwen.”

Op het landgoed van Jo en Paul in Somerset krijgt The Hauntings een plaats tussen tientallen andere beelden, die elk hun eigen verhaal vertellen.