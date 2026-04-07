Textielgroep Masureel in Wevelgem legt boeken neer van één afdeling: 11 werknemers verliezen hun job
Textielgroep Masureel in Wevelgem legt de boeken neer van één van haar vier afdelingen. Daardoor verliezen 11 werknemers hun job. Het faillissement komt vooral door de gestegen loon- en energiekosten die ze moeten doorrekenen aan hun klanten, waardoor ze niet meer concurrentieel zijn met Zuid-Europa. Bij Masureel werken straks nog 83 mensen.
De failliete afdeling Verlimas van de groep Masureel verft en behandelt klassieke linnen weefsels. Ze zijn actief in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De divisie verloor recent twee grote klanten. De CEO van het familiebedrijf die al 52 jaar aan het roer staat, zag het nooit eerder tot een faillissement komen. Hij verzekert wel dat het personeel van de andere divisies zich geen zorgen moet maken.
"Wij hebben die maatregel genomen, omdat wij ook voor hen de toekomst willen vrijwaren", klonk het bij Francis Verstraete, CEO van Groep Masureel. "Zij weten dat zij werken in bedrijven die een toekomst hebben, dus ze moeten zich geen zorgen maken, vooral niet in het technisch textiel bij Basaltex en Flocart. Anderzijds hebben we nog de garenactiviteiten, maar daar hebben we gelukkig de activiteiten kunnen overnemen van een Duits bedrijf om die continuïteit te garanderen."
Sluiting
De vakbonden waren bijeengeroepen voor een bijzondere ondernemingsraad. Ze dachten aan een sluiting. "Bij een sluiting heb je nog een sociaal plan dat je kan afspreken", vertelt Loïc Verkeyn van de liberale vakbond ACLVB. "De mensen vertrekken dan toch nog met een centje. Je kan ook werkloosheid aanvragen bijvoorbeeld. Bij een sluiting hebben ze vanaf vandaag niets meer en moet alles via het fonds voor sluiting betaald worden en dat kan eigenlijk zes tot twaalf maanden duren."