“Als de eerste schoolbel luidt, moet de smartphone in de locker, Of beter nog: hij blijft thuis”, zegt directeur Rudi Boydens.

De school ziet al langer dat kinderen tussen 12 en 14 jaar alleen nog met schermpjes bezig zijn tijdens pauzes, beweging is er nauwelijks nog bij. Daar wilde de school iets aan doen. Wel opvallend, want het Sint-Jozef Sint-Pieter was destijds dé voortrekker op het vlak van digitaal onderwijs. Als eerste school in België kreeg elke leerling in het middelbaar een iPad.