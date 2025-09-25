De Artisan-beurs, die van 28 september tot 1 oktober plaatsvond, bracht voor het eerst de vakbeurzen Broodway, Meat Expo en Tavola samen. Het evenement vormde ook het decor voor diverse nationale wedstrijden.

De 18-jarige Alexander Dossche uit het zevende jaar bakkerijopleiding sleepte de titel Belgisch kampioen 'Aspirant Bakker' in de wacht. Hij overtuigde de jury met zijn brede assortiment broden en bladerdeegproducten.