Ter Groe­ne Poor­te blinkt uit op Arti­san-beurs met goud, zil­ver én brons

Aspirant

Alexander Dossche (18) won goud op de Aspirant Bakker wedstrijd.

De bakkerij-, slagerij-, hotelschool Ter Groene Poorte uit Brugge heeft sterk gescoord op de eerste editie van de Artisan-beurs in Kortrijk Expo. Leerlingen en leerkrachten keerden terug met meerdere medailles: goud, zilver én brons.

De Artisan-beurs, die van 28 september tot 1 oktober plaatsvond, bracht voor het eerst de vakbeurzen Broodway, Meat Expo en Tavola samen. Het evenement vormde ook het decor voor diverse nationale wedstrijden.

De 18-jarige Alexander Dossche uit het zevende jaar bakkerijopleiding sleepte de titel Belgisch kampioen 'Aspirant Bakker' in de wacht. Hij overtuigde de jury met zijn brede assortiment broden en bladerdeegproducten. 

Aspirant3
Aspirant1

Beste Belgische Cake 2025

Ook de leerkrachten vielen in de prijzen. Thomas Beyne, docent bakkerij, werd met zijn verfijnde creatie bekroond tot Beste Belgische Cake van 2025. “Met veel oog voor detail en creativiteit is het Thomas gelukt om de klassieke cake naar een hoger niveau te tillen”, aldus de jury.

Daarnaast vielen ook de chocolatiers van Ter Groene Poorte in de prijzen bij de Belgium Chocolate Awards. Studenten Eryn Creyf en Basile Verschatse behaalden zilver in de categorie ‘beste praline van het jaar’. De bronzen medaille ging naar oud-studente Yana Volckaert.

TGP Beste praline

Eryn Creyf en Basile Verschatse behaalden zilver in de categorie ‘beste praline van het jaar’

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Ter Groene Poorte

