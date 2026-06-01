Tentoonstelling over Tontekapel combineert kunstfotografie en geschiedenis
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In Sint-Denijs bij Zwevegem loopt deze zomer een tentoonstelling over de Tontekapel. “A chapel between two cities” combineert exclusieve werken van kunstfotografe Nele Van Canneyt met de geschiedenis van de kapel en haar omgeving.
De Tontekapel ligt op de grens tussen Sint-Denijs bij Zwevegem en Kooigem bij Kortrijk. De kapel is een beschermd monument en is al sinds 1729 een bidplaats. Vandaag is de plek ook een geliefd kruispunt voor fietsers en wandelaars.
“De Tontekapel is het kruispunt van verschillende fiets- en wandeltochten. Het is echt een toeristische trekpleister geworden”
Oude site
Hoewel de kapel zelf uit 1729 dateert, gaat de geschiedenis van de plek volgens archeologen veel verder terug. De site ligt in een heuvelachtig landschap ten zuiden van Kortrijk, tussen de Leie en de Schelde.
“De kapel dateert slechts van 1729, maar het is honderd procent zeker dat er een veel oudere archeologische en religieuze site aan voorafgegaan is”
Lichtinval
Naast de historische wandeling is er ook een kunstinstallatie van fotografe Nele Van Canneyt te zien. Zij liet zich inspireren door het licht, de omgeving en de vier seizoenen. De blikseminslag die ooit de kapel trof, speelde daarbij een belangrijke rol.
“Ik had gelezen dat de bliksem ooit ingeslagen was in de kapel. Dat vond ik een zeer boeiend gegeven”
Rozenkrans
In de tentoonstelling is ook een persoonlijk kunstwerk te zien ter ere van de moeder van eigenaar Marc Doutreluingne. Het werk werd gemaakt door zijn dochter en combineert beeld met geluid.
De tentoonstelling Tontekapel, A chapel between two cities loopt nog elk weekend tot en met 15 augustus in Hangar D in Sint-Denijs.