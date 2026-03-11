Ted­dy Bear Hos­pi­tal in KU Leu­ven Kulak: kin­de­ren krui­pen in de rol van dokter

Op de Kulak in Kortrijk kropen zaterdag 150 kinderen in de rol van dokter tijdens het Teddy Bear Hospital. Ze onderzochten hun teddybeer, kregen uitleg over medische handelingen en mochten zelfs assisteren bij een operatie. Het initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak wil kinderen op een speelse manier vertrouwd maken met de zorg.

Het is al de vijfde keer dat studentenvereniging BeMSA (Belgian Medical Students Association) het evenement organiseert. Ruim 150 kinderen volgden er samen met hun teddybeer een volledig zorgtraject: een bezoek aan de huisarts, een kijkje in een ambulance, handen leren ontsmetten, een ritje naar de scanner en zelfs een ‘berenoperatie’.

"We willen de drempel tussen jonge kinderen en zorgverleners verlagen," zeggen de organisatoren. Kinderen maken zo op een speelse manier kennis met medische behandelingen. Terwijl konden de ouders van de kinderen een korte reanimatiesessie volgen.

Stefaan Six

