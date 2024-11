"Wij respecteren dat we volgens de verkiezingsuitslag geen recht hebben op een zetel in de politieraad," zegt Maxim Laporte. "Maar het is onaanvaardbaar dat achterkamerpolitiek ook het BCSD, een orgaan dat rechtstreeks invloed heeft op sociale ondersteuning, domineert."

“Het verliezen van onze zetel in het BCSD is een klap," zegt gemeenteraadslid Johan Vanhove, "maar het toont precies waar de prioriteiten van de huidige meerderheid liggen: postjes en deals, niet de stem van de kiezer."