Emmily Talpe trekt de lijst. Diego Desmadryl staat op 2, Miguel Ghysens op 3 en Dimitry Soenen op 4. Dimitry Soenen, plaats 4 Team Ieper: “De vorige keer waren we met drie partijen apart die samen kwamen. En daarna moet je beginnen knippen in je programma om tot een overeenkomst te komen. Nu merken we dat er een match was en kunnen we op voorhand een programma samen stellen en kunnen we zeggen: “Als we verkozen worden, wordt het programma uitgevoerd.”