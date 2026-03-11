De brandweerkazerne ging open in 1979 en bleef in dienst tot 2010. Daarna bood het tijdelijk onderdak aan de Aalbeekse verenigingen tijdens de werken aan het OC. Sinds 2019 werd het gebouw gebruikt door de petanqueclubs. Zij verlaten zoals afgesproken de site op 1 mei 2026. De instelprijs is 150.000 euro.

Opbrengst gaat naar ander vastgoed

Wout Maddens, schepen van Vastgoed: “Naar aanleiding van de grote investeringen in het OC en de Kerk van Aalbeke was afgesproken dat we het oud gemeentehuis en de brandweerkazerne zouden te koop stellen. Deze verkoop past in de vastgoedstrategie waarbij we overbodig patrimonium van de hand doen. Met de opbrengst investeren we des te meer in gebouwen die we wel actief blijven gebruiken. We hopen dat via private investeringen een mooi project kan gerealiseerd worden in het centrum van Aalbeke met behoud van de identiteit van het oud gemeentehuis.”