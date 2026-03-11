Te koop: oud gemeen­te­huis en brandweerkazerne

Stad Kortrijk brengt dit voorjaar twee speciale panden in Aalbeke op de markt: het voormalig gemeentehuis aan de Moeskroensesteenweg en de oude brandweerkazerne in de Bergstraat.

Beide gebouwen hebben geen functie meer en worden verkocht via het digitale biedplatform Biddit.

Oud gemeentehuis

Het oud gemeentehuis, gebouwd in 1971, was tot aan de gemeentefusie van 1977 het laatste gemeentehuis van Aalbeke. Nadien deed het dienst als bibliotheek en academie, en als lokaal voor de OC‑werking en de wijkagent. Sinds oktober 2022 staat het gebouw leeg. De instelprijs is 306.000 euro.

Brandweerkazerne

De brandweerkazerne ging open in 1979 en bleef in dienst tot 2010. Daarna bood het tijdelijk onderdak aan de Aalbeekse verenigingen tijdens de werken aan het OC. Sinds 2019 werd het gebouw gebruikt door de petanqueclubs. Zij verlaten zoals afgesproken de site op 1 mei 2026. De instelprijs is 150.000 euro.

Opbrengst gaat naar ander vastgoed

Wout Maddens, schepen van Vastgoed: “Naar aanleiding van de grote investeringen in het OC en de Kerk van Aalbeke was afgesproken dat we het oud gemeentehuis en de brandweerkazerne zouden te koop stellen. Deze verkoop past in de vastgoedstrategie waarbij we overbodig patrimonium van de hand doen. Met de opbrengst investeren we des te meer in gebouwen die we wel actief blijven gebruiken. We hopen dat via private investeringen een mooi project kan gerealiseerd worden in het centrum van Aalbeke met behoud van de identiteit van het oud gemeentehuis.”

De redactie

Meest gelezen

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting

Lees ook

Izegem toont eerste foto's van nieuw zwembad en sportcomplex

Izegem deelt eerste foto's van nieuw zwembad en sportcomplex
Hulpdiensten halen lichaam uit vestinggracht in Ieper
Update

"Geen aanwijzingen van kwaad opzet": hulpdiensten halen lichaam van vrouw (71) uit vestingwater in Ieper
200 varkens sterven bij uitslaande brand in varkensstal in Geluwe

Zo'n 200 varkens sterven bij uitslaande brand in varkens- en rundveehouderij in Geluwe
gevangenis grondslaper
Update

In Brugse gevangenis verblijven 868 gedetineerden voor 612 bedden: "De overbevolking is totaal onverantwoord en niet langer te negeren”
Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem

Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem
Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk
