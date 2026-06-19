Tijdens de hittegolf hou je best het hoofd koel maar dan wel op een veilige manier. De tropische temperaturen zorgen soms voor gevaarlijke toestanden op de weg. Een kijker kon dit opmerkelijk tafereel gisteravond rond 20u30 filmen in Lichtervelde op de E403-snelweg tussen Brugge en Kortrijk. Hij stuurde de beelden naar onze redactie. “Gevaarlijk gedrag”, schrijft hij.



De wagen reed aan zo’n 110 km/u, schrijft de kijker nog. Op de beelden is te zien dat de wagen een Franse nummerplaat heeft.