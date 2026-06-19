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Lichtervelde

Te heet in de auto? Zo moet het niet: man rijdt met lin­ker­voet uit het raam op snelweg

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Een vreemd beeld gisteravond op de snelweg E403 Brugge-Kortrijk ter hoogte van Lichtervelde: een bestuurder reed met zijn linkervoet volledig uit het raam. Wellicht zocht hij zo wat verkoeling in zijn hete wagen maar veilig kan je dit niet noemen. Als bestuurder hou je best beide benen bij de pedalen.

Tijdens de hittegolf hou je best het hoofd koel maar dan wel op een veilige manier. De tropische temperaturen zorgen soms voor gevaarlijke toestanden op de weg. Een kijker kon dit opmerkelijk tafereel gisteravond rond 20u30 filmen in Lichtervelde op de E403-snelweg tussen Brugge en Kortrijk.  Hij stuurde de beelden naar onze redactie. “Gevaarlijk gedrag”, schrijft hij. 
 

De wagen reed aan zo’n 110 km/u, schrijft de kijker nog. Op de beelden is te zien dat de wagen een Franse nummerplaat heeft.

Voetauto
Redactie
Hitte Hittegolf

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