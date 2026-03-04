Tanker schaduwvloot geënterd : Gerechtelijke inbeslagname geënterde olietanker opgeheven
De gerechtelijke inbeslagname van de Russische olietanker Ethera, die begin maart door het Belgisch leger werd geënterd, is opgeheven. Dat heeft federaal procureur Ann Fransen verklaard tegenover de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door de woordvoerder van het federaal parket. Het strafrechtelijk onderzoek naar de tanker bevindt zich in een eindfase, aldus nog het federaal parket.
Het schip werd gelinkt aan de Russische schaduwvloot. De lege tanker was onderweg van Marokko naar het Russische Sint-Petersburg, toen hij werd geënterd en nadien afgeleid naar de haven van Zeebrugge. Hij staat op de sanctielijst van de Europese Unie. Het schip voer schijnbaar onder de vlag van Guinee, maar tijdens de inspectie aan boord bleek dat het naar alle waarschijnlijkheid om een valse vlag ging, en werden scheepsdocumenten aangetroffen waarvan vermoed wordt dat ze vals zijn. Het schip werd daarop gerechtelijk in beslag genomen.
Technische inbreuken
"De gerechtelijke inbeslagname van het schip werd, op vraag van het federaal parket, opgeheven", zegt woordvoerder Yasmina Vanoverschelde. "Naast de vaststellingen van mogelijk vervalste certificaten op het moment van het boarden, werden ook een veertigtal technische inbreuken aan het schip zelf vastgesteld. De kapitein van het schip en een scheepstechnicus werden intussen als verdachte verhoord door de scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal Scheepvaart. Daarnaast werden verschillende documenten en gegevensdragers in beslag genomen."
Onderzoek in eindfase
"Het strafrechtelijk vooronderzoek bevindt zich in een eindfase", zegt de woordvoerder nog. "De bevindingen en vaststellingen uit dat onderzoek zullen worden overgedragen aan het Directoraat-Generaal Scheepvaart dat onverminderd zijn bevoegdheden, de procedure verder zal zetten, onder meer op basis van de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek."