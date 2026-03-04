Technische inbreuken

"De gerechtelijke inbeslagname van het schip werd, op vraag van het federaal parket, opgeheven", zegt woordvoerder Yasmina Vanoverschelde. "Naast de vaststellingen van mogelijk vervalste certificaten op het moment van het boarden, werden ook een veertigtal technische inbreuken aan het schip zelf vastgesteld. De kapitein van het schip en een scheepstechnicus werden intussen als verdachte verhoord door de scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal Scheepvaart. Daarnaast werden verschillende documenten en gegevensdragers in beslag genomen."

Onderzoek in eindfase

"Het strafrechtelijk vooronderzoek bevindt zich in een eindfase", zegt de woordvoerder nog. "De bevindingen en vaststellingen uit dat onderzoek zullen worden overgedragen aan het Directoraat-Generaal Scheepvaart dat onverminderd zijn bevoegdheden, de procedure verder zal zetten, onder meer op basis van de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek."