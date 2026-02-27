Aanmelden
Zeebrugge

Onder­schep­te olie­tan­ker blijft aan de ket­ting onder borg­som van ruim 10 mil­joen euro

Russische schaduwvloot

Foto van de tanker die Theo Francken bij zijn bericht postte.

De tanker Ethera, die afgelopen weekend isgeënterd en naar Zeebrugge is gebracht, mag pas opnieuw uitvaren na betaling van een borg van ruim 10 miljoen euro. 

Er waren 45 inbreuken vastgesteld: onder meer valse certificaten en het varen onder een valse Guineese vlag. Ook technische mankementen kwamen aan het licht. Het schip blijft aan de ketting tot de borg van 10.020.000 euro is betaald en een nieuwe inspectie bevestigt dat alles in orde is.

Volgens de ministers ligt de duur van de detentie in handen van de reder. De 21-koppige bemanning moet voorlopig aan boord blijven.

Blue intruder
Belgische militairen nemen olietanker Ethera over: krachtig signaal naar Rusland

De lege tanker was onderweg van Marokko naar Sint-Petersburg en staat op de Europese sanctielijst. 

Minister Theo Francken benadrukt dat België met deze actie de sancties handhaaft en de Noordzee beschermt.

