Onderschepte olietanker blijft aan de ketting onder borgsom van ruim 10 miljoen euro
Foto van de tanker die Theo Francken bij zijn bericht postte.
De tanker Ethera, die afgelopen weekend isgeënterd en naar Zeebrugge is gebracht, mag pas opnieuw uitvaren na betaling van een borg van ruim 10 miljoen euro.
Er waren 45 inbreuken vastgesteld: onder meer valse certificaten en het varen onder een valse Guineese vlag. Ook technische mankementen kwamen aan het licht. Het schip blijft aan de ketting tot de borg van 10.020.000 euro is betaald en een nieuwe inspectie bevestigt dat alles in orde is.
Volgens de ministers ligt de duur van de detentie in handen van de reder. De 21-koppige bemanning moet voorlopig aan boord blijven.
De lege tanker was onderweg van Marokko naar Sint-Petersburg en staat op de Europese sanctielijst.
Minister Theo Francken benadrukt dat België met deze actie de sancties handhaaft en de Noordzee beschermt.