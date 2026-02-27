Er waren 45 inbreuken vastgesteld: onder meer valse certificaten en het varen onder een valse Guineese vlag. Ook technische mankementen kwamen aan het licht. Het schip blijft aan de ketting tot de borg van 10.020.000 euro is betaald en een nieuwe inspectie bevestigt dat alles in orde is.

Volgens de ministers ligt de duur van de detentie in handen van de reder. De 21-koppige bemanning moet voorlopig aan boord blijven.