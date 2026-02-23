Belgische militairen nemen olietanker Ethera over: krachtig signaal naar Rusland
Belgische militairen hebben afgelopen nacht met succes de olietanker Ethera overgenomen op de Noordzee. Met ‘Blue Intruder’ zoals de operatie heet, wil ons land de druk op Rusland opvoeren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Tegelijk blijven het crisiscentrum en het OCAD alert voor Russische represailles.
“Het is de eerste keer hé, een dergelijke operatie en dan nog een dergelijke operatie bij nacht op de autostrade die hier toch eigenlijk dat maritiem wezen is. Dat is een heel drukke, een van de meest drukke vaarwegen van de wereld. Fantastisch werk van onze militairen, van onze ploegen,” aldus Theo Francken, minister van Defensie, die tevreden het verloop van de actie volgde.
“Daarmee tonen we dat België menens is bij het doen naleven van de internationale rechtsorde."
De olietanker stond al jaren op de sanctielijst van Europa en wordt verdacht van het opereren als een schaduwschip van Rusland. Het schip voer onder Guinese vlag van Marokko naar Sint-Petersburg en schakelde geregeld de transponder uit om economische sancties te omzeilen. “Dat België het schip aan de ketting legt, is een krachtig signaal,” voegde Francken toe.
Volgens Frederik Vansina, chef Defensie, toont België hiermee dat het internationaal recht serieus neemt: “Daarmee tonen we dat België menens is bij het doen naleven van de internationale rechtsorde. Dat wij aan de kant van Oekraïne staan, en dat we ook niet aarzelen om op te treden wanneer wij vermoeden dat er Russische schaduwvlootschepen opereren voor onze kust.”
Antwoord van Rusland?
Hoewel de actie in Rusland niet goed zal vallen, zijn represailles voorlopig nog niet aan de orde. “Onze diensten zijn verwittigd, zowel diplomatiek als OCAD, als crisiscentrum voor eventuele represailles. We zullen zien,” aldus Vansina.
Annelies Verlinden, minister van Justitie en de Noordzee, benadrukt dat de Belgische autoriteiten voorbereid zijn op mogelijke incidenten: “Ook andere landen hebben dat gezien, dat kan een cyberaanval zijn, dat kunnen drones zijn. Het nationaal crisiscentrum is uiteraard helemaal op de hoogte van de operatie en volgt alles op de voet. We weten hoe Rusland werkt met die hybride oorlogen, dus we zijn daar niet van verrast.”
Eenmaal in Zeebrugge aangekomen, controleerden de DG Scheepvaart en de scheepvaartpolitie het hele schip. Hoe lang de Ethera aan de ketting blijft, hangt af van de vastgestelde inbreuken. “Die mensen blijven aan boord tot nader order. Eerst wordt hun identiteit gecontroleerd, worden inlichtingen ingewonnen en dan zal men bekijken of het schip al dan niet verder kan varen, dan wel of het hier moet blijven en de bemanning mogelijk finaal uit ons land moet worden uitgewezen,” aldus Verlinden.