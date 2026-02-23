Hoewel de actie in Rusland niet goed zal vallen, zijn represailles voorlopig nog niet aan de orde. “Onze diensten zijn verwittigd, zowel diplomatiek als OCAD, als crisiscentrum voor eventuele represailles. We zullen zien,” aldus Vansina.

Annelies Verlinden, minister van Justitie en de Noordzee, benadrukt dat de Belgische autoriteiten voorbereid zijn op mogelijke incidenten: “Ook andere landen hebben dat gezien, dat kan een cyberaanval zijn, dat kunnen drones zijn. Het nationaal crisiscentrum is uiteraard helemaal op de hoogte van de operatie en volgt alles op de voet. We weten hoe Rusland werkt met die hybride oorlogen, dus we zijn daar niet van verrast.”

Eenmaal in Zeebrugge aangekomen, controleerden de DG Scheepvaart en de scheepvaartpolitie het hele schip. Hoe lang de Ethera aan de ketting blijft, hangt af van de vastgestelde inbreuken. “Die mensen blijven aan boord tot nader order. Eerst wordt hun identiteit gecontroleerd, worden inlichtingen ingewonnen en dan zal men bekijken of het schip al dan niet verder kan varen, dan wel of het hier moet blijven en de bemanning mogelijk finaal uit ons land moet worden uitgewezen,” aldus Verlinden.