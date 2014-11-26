Taalspel ‘De Schrijfwijzen’ ook in 14 West-Vlaamse bibliotheken
Op 3 oktober om 20 uur organiseren heel wat bibliotheken in Vlaanderen gelijktijdig het taalspel De Schrijfwijzen. Het gaat al om de zevende editie. Meer dan 3.000 taalliefhebbers strijden dan voor een plaatsje in de grote finale op 25 oktober. In West-Vlaanderen kun je terecht in 14 bibliotheken. Onderaan zie je een lijst.
De Schrijfwijzen bestaat uit drie rondes: een traditioneel dictee, multiple-choicevragen en een spellingtest. Volgens de organiserende vzw Creatief Schrijven slaat de formule aan bij jongeren: ruim een derde van de deelnemers is dit jaar jonger dan 35 jaar. "Voor hen is dit dictee een leuk avondje uit waarop ze iets kunnen winnen, in discussie kunnen gaan met andere taalliefhebbers en zeker ook nog iets bijleren over onze prachtige taal", klinkt het.
Gelaagd en kleurrijk verhaal
De dicteetekst die overal tegelijk wordt voorgelezen is van de hand van Joke Geniesse uit Herent, die de schrijfwedstrijd van de organiserende vzw won. Volgens de jury slaagde ze erin "een gelaagd en kleurrijk verhaal te brengen dat de nodige twijfelwoorden bevat om dicteespelers uit te dagen". Onder de voorlezers heel wat VRT-persoonlijkheden zoals Peter Decroubele, Floris Daelemans en Tess Elst.
De 70 winnaars stromen door naar de finale op 25 oktober in het AMUZ in Antwerpen. Auteur Maud Verhauwaert schreef de dicteetekst voor de finale en zal die ook voordragen. De winnaar van het taalspel krijgt 800 euro plus een prijzenpakket van onder meer Van Dale.
Lijst West-Vlaamse bibliotheken:
- Brugge
- Diksmuide (samenwerking Alveringem, Diksmuide en Houthulst/Lo-Reninge)
- Heuvelland (samenwerking Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Ieper, Poperinge, Mesen, Heuvelland)
- Jabbeke
- Knokke-Heist
- Koksijde
- Kortemark
- Kortrijk
- Oostende
- Roeselare
- Waregem
- Wervik
- Wevelgem
- Zwevegem