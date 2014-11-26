De dicteetekst die overal tegelijk wordt voorgelezen is van de hand van Joke Geniesse uit Herent, die de schrijfwedstrijd van de organiserende vzw won. Volgens de jury slaagde ze erin "een gelaagd en kleurrijk verhaal te brengen dat de nodige twijfelwoorden bevat om dicteespelers uit te dagen". Onder de voorlezers heel wat VRT-persoonlijkheden zoals Peter Decroubele, Floris Daelemans en Tess Elst.

De 70 winnaars stromen door naar de finale op 25 oktober in het AMUZ in Antwerpen. Auteur Maud Verhauwaert schreef de dicteetekst voor de finale en zal die ook voordragen. De winnaar van het taalspel krijgt 800 euro plus een prijzenpakket van onder meer Van Dale.