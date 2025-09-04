Het is dit weekend druk in ’t Straatje, de bekende uitgaansbuurt vlak bij het station van Kortrijk. Na de spikingaffaire die de voorbije maanden voor onrust zorgde, grijpen de uitbaters het nieuwe seizoen aan om met een schone lei te beginnen. Met extra maatregelen en een charter opgesteld samen met stad, politie en brouwers, moet de buurt veiliger én gezelliger worden dan ooit.

“Ik ben ervan overtuigd dat ’t Straatje veiliger is dan ooit,” zegt Dieter De Clercq van Café 56. “Er zijn heel veel afspraken gemaakt met de politie. Ik zie het helemaal goed komen. Ik heb er heel veel vertrouwen in.”

Het gezamenlijke charter omvat afspraken over onder meer trainingen voor het personeel, verantwoord alcoholgebruik en het respecteren van de leeftijdsgrenzen. Ook wordt sterk ingezet op een vrouwvriendelijk uitgaansklimaat. Burgemeester Ruth Vandenberghe benadrukt: “Onder die voorwaarden kan het uitgaan in ’t Straatje op een veilige manier gebeuren.”

Om de heropleving kracht bij te zetten, werden dit weekend een outdoor feest en verschillende activiteiten georganiseerd. Jongeren tonen zich enthousiast en laten het verleden achter zich. Een bezoeker vat het zo samen: “Er zijn slechte verhalen geweest over spiking, maar iedereen blijft komen. Iedereen gelooft erin.” Een ander voegt toe: “Ik kom van Waregem en kom hier supergraag. Het moet hier geestig blijven voor iedereen.”

