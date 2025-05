De partij ‘Voor oudenburg’ behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een absolute meerderheid met Anthony Dumarey als stemmenkampioen. Maar Audit Vlaanderen schept in een onderzoek geen fraai beeld van het bestuur onder Dumarey en er loopt ook een gerechtelijk onderzoek voor belangenvermenging.



Nu Vanhooren burgmeester is, kwam er dus een plaats vrij voor een nieuwe schepen. Sybren Taillieu krijgt onder meer de bevoegdheden Financiën en Jeugd. "Een goede dienstverlening voor de Oudenburgenaar is onmogelijk zonder een financieel gezond Oudenburg. Bovendien zijn handelaars en horeca in de kernen van Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke onmisbaar. Ze zorgen ervoor dat de stad leeft, dat mensen buiten komen en met elkaar in contact komen", zegt de 28-jarige schepen.