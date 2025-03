Op de Markt genieten de Villafans van de historische stad, het Belgische bier en de gezellige cafés. "Het is hier prachtig: leuke cafés, lekker eten en mooie gebouwen," zegt een supporter. Anderen zijn vooral onder de indruk van de Belgische bieren: "Dit is het sterkste bier dat ik ooit heb gedronken. Heerlijk!"

In totaal konden 1.500 fans een ticket bemachtigen, maar veel anderen volgen de wedstrijd in een café. "We hebben geen tickets, maar we vinden wel een plek om te kijken," vertelt een fan.