De Hollandse Vismijn is een echt voetbalcafé. Ook tijdens de vorige match tegen Aston Villa zat het hier vol Engelse supporters. Mireille Ketels, uitbaatster Hollandse Vismijn: “Ja, ook met lokale supporters, het was een goede mix. Maar we waren daar niet echt op voorbereid. We hadden er niet zoveel verwacht. Ze hebben de kelder toen leeggedronken. Toch wel, ja.”

Na het verlies in de poulefase is Villa op zijn hoede voor Club. Gary Booth: “Brugge is heel sterk thuis, Villa is niet zo goed op verplaatsing. Ze hebben nu Ascensio en Rashford in de ploeg, en dat maakt een groot verschil voor dit Aston Villa. Ik vind hen beter dan de vorige keer. Op papier toch, maar we gaan het wel zien. Ik verwacht een spannende match.”