Het ongeval gebeurde donderdagavond aan de uitgangsbuurt bij de Vives hogeschool in Kortrijk. Aan de Doorniksesteenweg zijn er enkele studentencafés. Een student van negentien uit de regio Roeselare is er op de weg beland en gegrepen door een auto. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Er waren op het ogenblik van de feiten aardig wat studenten in de buurt die het ongeval zagen gebeuren. De Doorniksesteenweg was een hele tijd afgesloten voor alle verkeer.