Deskundige veiligheid en samenleven in Menen Semir Muhovic :

"Het is niet zo dat Menen en Wevelgem vollopen met radicale mensen. Het is echt wel om preventief aan de slag te gaan. Het zit zo dat we een voorbereidende les geven rond het thema radicalisering en polarisatie maar dan heel laagdrempelig. Waarbij verschillende perspectieven aan bod komen, verschillende kijk op de wereld, desinformatie, fake news."

Daarna kregen de leerlingen een workshop scenarioschrijven en tekenen. Allemaal onder begeleiding van een professionele striptekenaar. De strip wordt ook professioneel gedrukt en alle leerlingen krijgen een exemplaar mee.