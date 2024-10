Voor de schietpartij die te maken had met een mislukte drugsdeal zit de Otegemnaar nu in de cel. In de zaak van de aanrijding in Kortrijk verwees de openbare aanklager naar de feiten in Otegem. Volgens hem verdient de man, die al 23 keer veroordeeld is, geen genade. De man zelf vroeg de vrijspraak, maar de rechter trok zijn straf op van vier maanden cel naar een jaar en een rijverbod van vijf jaar in plaats van 18 maanden.