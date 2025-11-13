Op vraag van de burgemeester zal de politie blijven inzetten op regelmatige controles. Wanneer er overtredingen zijn, krijgen de zaken een boete of indien nodig een tijdelijke sluiting opgelegd. "Daarnaast willen we ook preventief optreden met een verstrengd reglement. We willen de uitstraling van het aanbod in onze stad bewaken. Bovendien zou het niet correct zijn tegenover de vele hardwerkende ondernemers die zich wel aan de regels houden", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Zo worden de openingsuren in het toeristisch centrum aangepast tot maximum 23 uur. Nachtwinkels mogen enkel open zijn tussen 18 uur en 7 uur. Elke ondernemer die een nieuwe dergelijke zaak wil opstarten in Kortrijk moet bovendien een vestigingsvergunning aanvragen. De stad zal dan beoordelen of het wenselijk is dat op de aangevraagde locatie zo’n zaak opent. Daarnaast wordt een eenmalige vestigingstaks opgelegd bij de opstart van 5.000 euro en een jaarlijkse uitbatingstaks van 1.800 euro. De uitbaters van de zaken worden ook gescreend op een uitbatingsvergunning.

