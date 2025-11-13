Strengere openingsuren en vergunningen: Kortrijk voert nieuw reglement in voor dag- en nachtwinkels
Na herhaaldelijke overlast en overtredingen in specifieke handelszaken in Kortrijk voert de stad een nieuw en strenger reglement in. Zo zullen nieuwe nachtwinkels, handcarwashes, barbiers en sishabars voortaan een vestigings- en uitbatingsvergunning moeten hebben. Ook komen er duidelijke openingsuren.
Uit controleacties blijkt dat heel wat nachtwinkels, barbiers, shishabars en handcarwashes in Kortrijk de wettelijke voorschriften overtreden. Bij de 42 bestaande ondernemers in deze sectoren werden 76 overtredingen vastgesteld. Het gaat dan onder meer over illegale tewerkstelling, het niet naleven van de economische wetgeving rond alcohol- en tabaksverkoop, witwaspraktijken of verkoop van illegale producten.
Vergunningen en taksen
Op vraag van de burgemeester zal de politie blijven inzetten op regelmatige controles. Wanneer er overtredingen zijn, krijgen de zaken een boete of indien nodig een tijdelijke sluiting opgelegd. "Daarnaast willen we ook preventief optreden met een verstrengd reglement. We willen de uitstraling van het aanbod in onze stad bewaken. Bovendien zou het niet correct zijn tegenover de vele hardwerkende ondernemers die zich wel aan de regels houden", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.
Zo worden de openingsuren in het toeristisch centrum aangepast tot maximum 23 uur. Nachtwinkels mogen enkel open zijn tussen 18 uur en 7 uur. Elke ondernemer die een nieuwe dergelijke zaak wil opstarten in Kortrijk moet bovendien een vestigingsvergunning aanvragen. De stad zal dan beoordelen of het wenselijk is dat op de aangevraagde locatie zo’n zaak opent. Daarnaast wordt een eenmalige vestigingstaks opgelegd bij de opstart van 5.000 euro en een jaarlijkse uitbatingstaks van 1.800 euro. De uitbaters van de zaken worden ook gescreend op een uitbatingsvergunning.