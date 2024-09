Ook in West-Vlaanderen nemen scholen deel. Basisschool De Leeuw in Zedelgem heeft vandaag een speelstraat aan de schoolpoort, leerlingen kunnen vandaag rijden met fietsen, gocarts of steps en er is ook een behendigheidsparcours aangelegd. De politiezone Het Houtsche komt ook de fietsen even controleren.

Bij Strapdag hoort ook dit jaar een lied met bijhorend dansje: ook de 378 leerlingen in Zedelgem zingen dat vandaag uit volle borst.