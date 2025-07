De redders merkten de jongeren nauwelijks op. “Voor ons was het enkel nog een stipje dat we amper konden zien”, vertelt redder An-Sofie Verlinde. Ook het dreigende onweer maakte de situatie extra gevaarlijk. Uiteindelijk waren het bewoners van appartementen aan zee die zagen hoe de jongens in zwembroek en zonder reddingsvest om hulp riepen. Dankzij hun alarmering konden de strandredders snel ingrijpen.