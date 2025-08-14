25°C
Kortrijk Harelbeke

Straat­ra­cers uit West-Vlaan­de­ren val­len poli­tie aan in Nijvel

Straatracers hebben zondag in Nijvel politieagenten beledigd en pyrotechnisch materiaal naar hen gegooid toen de agenten hen wilden arresteren. Dat meldt het parket van Waals-Brabant.

De agenten stelden zondagochtend op een bedrijventerrein in Nijvel-Noord vast dat automobilisten uit West-Vlaanderen straatraces hielden. Toen ze de betrokkenen wilden oppakken, werden die agressief. Er raakten geen agenten gewond. De politie pakte verschillende verdachten op. Ze waren afkomstig uit Kortrijk en Harelbeke. Later werden ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

