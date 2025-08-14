De agenten stelden zondagochtend op een bedrijventerrein in Nijvel-Noord vast dat automobilisten uit West-Vlaanderen straatraces hielden. Toen ze de betrokkenen wilden oppakken, werden die agressief. Er raakten geen agenten gewond. De politie pakte verschillende verdachten op. Ze waren afkomstig uit Kortrijk en Harelbeke. Later werden ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.